Legislativo Jataiense trabalhando

Por Francisco Cabral

Será aberta nesta terça-feira, dia 27, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de abril.

Em razão da pandemia de Covid-19, apenas os parlamentares e os funcionários indispensáveis ao andamento dos trabalhos poderão permanecer no local, mas a sessão será transmitida ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site, do YouTube e das redes sociais do legislativo.

Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 28 e 29, no mesmo horário.