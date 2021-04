Audiovisual, dança, teatro e memória se encontram na obra autoficcional “Curral de Peixe”.

A criação de Curral de Peixe estava prevista para estrear em 2020, como uma obra cênica de dança-teatro, até que fomos surpreendidos pela necessidade de isolamento social imposta pela pandemia da COVID-19, que simplesmente instituiu ao mundo inteiro uma pausa e interrupção das atividades presenciais e de aglomeração. Após três meses da pandemia no Brasil, foi perceptível que a quarentena não seria tão breve e que aquele estado de exceção perduraria sem prazo para terminar.

As atividades foram reiniciadas em meados de julho, através de um aporte aprovado no Edital InspirArte, um programa emergencial de fomento a ações de Arte e Cultura no período de isolamento promovido pela Pró-Reitoria de Extensão do IFG – Instituto Federal de Goiás. Neste novo contexto a proposta foi atualizar o trabalho prático e adaptá-lo para o formato audiovisual. Etapa feita de forma remota pelo artista criador Milton Aires, que contou com as colaborações fundamentais do artista Patrick Mendes, que assumiu a captação e direção de vídeo, e a orientação artística de Tainá Barreto, por meio de encontros virtuais.

Sinopse: Em 2020, no cerrado brasileiro, um artista recria ambientes e lugares de sua tenra infância até a vida adulta na Amazônia paraense. Nesse retorno ao passado, corpo e memória são os guias para um encontro com suas origens. A casa antiga nas margens de um rio, as primeiras experiências de aprendizado em família, as construções de amor, afeto e identidade. As alegrias, despedidas e saudades.

CURRAL DE PEIXE, Avesso da Cena-memória

Obra autoficcional de Milton Aires

Estreia: quinta-feira, 29 de abril de 2021 (disponível até 1ª/05/2021)

Local: Canal YouTube / jamboejambu

Horário: 20h

+ Informações acesse: https://linktr.ee/ curraldepeixe