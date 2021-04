SESC Jataí oferece curso pré vestibular gratuito

Estamos com as inscrições abertas para cursinho pré-vestibular “Super Médio”. São vagas gratuitas para estudantes nas categorias de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes, e também para estudantes da rede pública da educação básica. As vagas fazem parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc Goiás e os candidatos precisam estar cursando a 1ª, 2ª ou 3ª séries do Ensino Médio ou ter concluído o Ensino Médio em escola da rede pública, em Goiás. O período de inscrição é do dia 19 de abril a 3 de maio e as aulas do cursinho pré-vestibular iniciarão no dia 17 de maio e encerrarão no dia 17 de dezembro. As aulas serão ministradas por meio de uma plataforma, sendo que as aulas ocorrerão presencialmente na Unidade do Senac.

Importante

Os alunos aprovados no processo seletivo e matriculados no Super Médio terão direito a uma coleção Enem em Foco da Editora FTD, uniforme e a uma cesta básica todo mês , enquanto durar o projeto.

ATENÇÃO

---> As vagas são gratuitas e limitadas

Entenda como funciona acessando o edital pelo site https://www.sescgo.com.br/post/educacao/sesc-cidadania-oferece-540-vagas-gratuitas-para-o-programa-super-medio.

Para maiores informações entre em contato através dos números (64)3605-0115 e 3631-3040. Atendemos também pelo WhatsApp ( 64)9.9922-8003