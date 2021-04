74% das mulheres acham que deveriam ser liberadas do trabalho durante a menstruação, diz estudo

A menstruação pode trazer muitos desconfortos como mudança de humor, mal-estar, dores de cabeça e costas, indisposição, retenção de líquido e a tão temida cólica. E conforme constatou o Trocando Fraldas em seu mais recente estudo, 74% das brasileiras sentem cólicas quando estão menstruadas. Esse percentual é maior entre mulheres dos 18 aos 24 anos, com 80% delas; e entre as dos 25 aos 29 anos, com 73%. Além disso, as mulheres que já são mães, 70%, sentem menos cólica do que as que ainda não têm filhos, 79%.

Durante o ciclo menstrual, realizar qualquer atividade do dia-a-dia fica mais difícil e pode piorar o estado físico e emocional das mulheres. Esse período interfere, e muito, na qualidade de vida da mulher. E é por isso que 74% das brasileiras concordam que deveriam ser liberadas do trabalho durante o período menstrual. Principalmente, as que sentem cólicas, 79%. Já entre as que não sentem, 60% concordam que não deveriam trabalhar.

Os dados por estado demonstram que, o estado em que mais mulheres acreditam que deveriam ser liberadas do trabalho é o Amapá, com 83% das participantes. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, 76% e 72%, respectivamente, concordam com a liberação do trabalho. O Rio Grande do Sul é o estado em que menos mulheres concordam em serem liberadas, com 65% das entrevistadas.