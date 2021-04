Jataí perde um ilustre membro da política, da história e educação

Uma semana e tempos "cinzentos" que entristece a todos os Jataienses.

Por Gênio Eurípedes

Arioldo sabia tudo e mais um pouco sobre Jataí! Contribuiu grandemente com as escolas públicas e particulares. O casal Arioldo e Alzira sempre recebia a gente em sua casa com devotado interesse municipalista.

Pai exemplar. Escoteiro emérito, historiador, ex-servidor do Correios de Jataí, e católico participativo. Arioldo fará falta!