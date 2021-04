Em jataí dono de açougue é encontrado morto

O comerciante Celso Alves Ribeiro de 58 anos, foi encontrado morto no início da tarde deste domingo (25), dentro de um veículo Fiat Strada de cor prata, na Alameda Marginal no setor Portal do Sol.

A Polícia Técnico Científica foi acionada e realizou perícia no local de crime, onde pode ser constatado que no corpo da vítima havia lesões de defesa nas mãos e que o crime ocorreu dentro do veículo.

O perito também colheu algumas digitais no veículo que poderão ajudar na identificação do autor do crime. De acordo com informações de familiares, Celso era proprietário de um açougue..

A vítima foi morta com vários golpes de faca, na região do abdômen, tórax, pescoço e na face.

A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. Após a perícia o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Rota Policial