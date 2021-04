Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

“Essas pessoas precisam de acolhimento e apoio durante a realização do tratamento químio e radioterápico"

Os vereadores Marina Silveira e Carlinhos Canzi solicitaram à administração municipal a construção de uma casa de apoio aos pacientes de outros municípios que estão em tratamento oncológico no hospital Padre Tiago, bem como aos pacientes regulados pelo Sisreg para o Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho.

“Atualmente o hospital Padre Tiago está com uma demanda de 27 municípios para atendimento de pacientes acometidos de diversos tipos de câncer”, informam. “Essas pessoas precisam de acolhimento e apoio durante a realização do tratamento químio e radioterápico, principalmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade social decorrentes da ausência de saúde e condições financeiras suficientes para custear seu tratamento”.