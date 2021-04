Parlamentares jataienses sugerem programa de crédito municipal

Por intermédio de requerimento assinado por todos os vereadores, a Câmara de Jataí sugeriu ao executivo a criação de um programa de crédito municipal para subsidiar micro e pequenos empreendedores comerciais de Jataí, em virtude da instabilidade econômica causada pelas paralisações de atividades decretadas em função da pandemia de Covid-19.

Os parlamentares propuseram ainda, em razão da complexidade do tema, a formação de uma comissão técnica, composta por membros dos poderes executivo e legislativo e da sociedade civil organizada, para viabilizar esse empreendimento, que poderia socorrer comerciantes com financiamento com juros módicos, buscando viabilidade jurídica segura.