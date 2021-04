Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

A vereadora Alessandra do Adote reivindicou à administração municipal a construção de guarda-corpo e passarela para pedestres na ponte sobre o córrego do Açude, na Rua Inácio José de Melo (via que dá acesso aos setores Santa Terezinha e Santa Lúcia). “Tendo em vista a grande quantidade de veículos e pedestres que utilizam daquela via, se faz necessária a presente solicitação, uma vez que os moradores dos bairros aos quais tal ponte dá acesso estão correndo sério risco, pois precisam atravessar em meio aos carros e ainda caminhar pela rua, devido à ausência do guarda-corpo e da passarela”, disse ela. “Haveria maior segurança aos pedestres, principalmente às crianças que se utilizam da via para irem à escola”.

Adilson requer limpeza das margens do córrego Jataí

O vereador Adilson Carvalho requereu à prefeitura a limpeza das margens do córrego Jataí, mais especificamente no trecho canalizado. O parlamentar relata que são inúmeros pedidos por parte dos moradores daquelas proximidades, isto porque o local encontra-se com árvores e o matagal bem altos, o que acaba se tornando bastante perigoso para quem necessita transitar por ali.

Abimael pede agilidade na regularização de bairros

O vereador Abimael Silva solicitou ao município a renovação do convênio com a Agehab, com o objetivo de dar agilidade na regularização fundiária dos bairros Mutirão, Mauro Bento, Colmeia Park e Estrela Dalva. “Isto é necessário, tendo em vista que os convênios daqueles bairros já se encontram expirados”, explicou o parlamentar. “Por isso, para dar continuidade ao trabalho de regularização fundiária é necessário que se realize o processo de renovação do convênio. A regularização fundiária consiste em garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.

Carlinhos reivindica poço artesiano para assentamento

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou ao poder executivo a perfuração de um poço artesiano para o abastecimento da comunidade do Assentamento Rio Paraíso. “O poço hoje existente no assentamento não consegue suprir as crescentes demandas da comunidade local, a qual vem enfrentando escassez de água potável, muitas vezes secando-se a água já no início da tarde, principalmente no período de estiagem”, relatou. “Por isso faz-se necessária a implantação de mais um poço artesiano na comunidade para possibilitar o aumento da produção das propriedades e para que a escassez de água não seja mais um empecilho às famílias que tiram seu sustento do local”.