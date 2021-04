Ruas em Jataí pedem socorro

Uma situação complicada que avança aos dias e compromete ainda mais boa parte das ruas de nossa cidade

A população vem reclamando a tempos das condições das ruas em Jataí e onde o problema é ainda mais grave está nos bairros periféricos. Com um asfalto de baixa qualidade, trânsito intenso, intempéries, e somado a esses fatores o comportamento da própria população que insiste em lavar calçadas com produtos altamente corrosivos como sabão e até ácidos, o resultado de tudo isso é o esfarelamento do pavimento e consequentemente buracos e mais buracos.

Essa rua da foto é em um dos bairros da cidade, o Dom Abel, nota-se que o pavimento está quase que totalmente comprometido.

O governo municipal a pouco tempo solicitou aos vereadores autorização para um empréstimo de 40 milhões de reais junto ao Banco do Brasil, empréstimo esse com 96 meses de prazo para pagar, carência de 12 meses e juros de 4 por cento ao ano, segundo o Executivo todo esse dinheiro será destinado a renovação de toda a malha asfáltica da cidade.

Até o momento não se tem notícia prática desta ação por parte do Executivo.

Abaixo parte do Projeto de Lei que versa sobre o tema.

Veja:

PROJETO DE LEI N.º 005, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências” A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto aa BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos termos da Resolução CMN nº4.589, de 29.06.2017, e suas alterações, destinados a Projetos de Investimento, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Preocupados com o estado crítico da maior parte da nossa malha asfáltica da cidade, estamos solicitando o apoio desta casa legislativa para a implantação de um audacioso plano de requalificação da mesma, com investimentos previstos na ordem de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para os próximos 04 anos, sendo cerca de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) que serão investidos nas ruas e avenidas de maior circulação de veículos, onde será usado CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente). Outros 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) serão investidos em vias com predominância residencial onde será usado PMF (Pré Misturado a Frio) /Lama Asfáltica ou Micro Pavimento.

Este Programa de Financiamento Federal de apoio aos municípios, operacionalizado pelo Banco do Brasil possui juros subsidiados, cerca de 4% a 4,5% ao ano, com duração de 96 meses com 12 meses de carência, sendo que somente a execução dos serviços com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) serão terceirizados, já os demais tipos de recapeamentos PMF (Pré Misturado a Frio) /Lama Asfáltica ou Micro Pavimento, serão executados com equipe

própria da Prefeitura Municipal de Jataí.