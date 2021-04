Governo propõe salário mínimo sem aumento real

No âmbito do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, o governo federal prevê um salário mínimo de R$ 1.147 em 2022, o que representa um reajuste de 4,27% sobre o valor atual. Se a projeção se concretizar, será o terceiro ano consecutivo de reposição do poder de compra apenas pela inflação, isto é, sem aumento real. A previsão é de que o salário mínimo seja R$ 1.188 em 2023 e chegue a R$ 1.229 em 2024. Neste ano, o salário mínimo teve um reajuste de 5,26%, para os atuais R$ 1.100.