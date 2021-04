Edital - Manufatura de produtos para Alimentação Animal PREMIX

As Licenças Ambientais de Instalação e Operação, a favor de MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX estão aptas a serem retiras junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí - GO

Para que as licenças sejam retiradas é necessário apresentar o comprovante de publicação, ou a publicação original, sendo necessário também a presença do proprietário/requerente ou terceiros mediante procuração.