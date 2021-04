ENEL INVESTE R$ 1,3 MILHÃO PARA DIMINUIR CONTA DE ENERGIA DA UFJ EM JATAÍ

No total, somente nos 3 primeiros meses deste ano a companhia entregou obras de eficiência energética em 6 instituições de ensino do Estado, que somaram mais de R$ 7,5 milhões em investimentos.

A Enel Distribuição Goiás entregou obra de eficiência energética na Universidade Federal de Jataí (UFJ). A companhia investiu mais de R$ 1,3 milhão na troca de 8.140 lâmpadas e luminárias antigas por outras de LED, que são mais econômicas, eficientes e duram até 10 vezes mais que as lâmpadas comuns. O projeto ainda contemplou troca de 72 equipamentos de ar-condicionado.

De acordo com o responsável por Sustentabilidade da Enel Distribuição Goiás, Adriano Faria, o projeto garantirá economia na conta de energia da universidade. “A previsão é de aproximadamente 585 MWh/ ano, que seria suficiente, por exemplo, para abastecer em torno de 320 residências por um ano. Em reais, isso representa uma economia na conta de luz de R$ 185 mil anualmente”, explica.

O reitor da UFJ, professor Américo Nunes da Silveira Neto, conta que o projeto de eficiência energética promoveu a substituição total do sistema de iluminação e aparelhos de ar condicionado. "É uma iniciativa que vai proporcionar uma redução significativa no consumo de energia elétrica da universidade, por meio de amplo projeto de iluminação e condicionamento ambiental."

Edward Madureira, reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), que inicialmente submeteu o projeto do então câmpus de Jataí, comenta que o Programa de Eficiência Energética já contemplou diversos editais tanto da UFG quanto da UFJ e UFCat. “Isso representa uma economia substancial, principalmente em um momento como esse, em que as universidades estão subfinanciadas. É um aporte importante na composição dos custos das universidades. Certamente, o reitor Américo foi extremamente beneficiado por esse projeto, que inclusive foi elaborado com a participação dos professores da UFJ”.

Somente nos três primeiros meses deste ano a Enel Distribuição Goiás entregou obras de eficiência energética em outras cinco instituições de ensino do Estado – Universidade Estadual de Goiás (UEG), Universo, Senai Ítalo Bologna, Sesi Campinas e Instituto Luterano de Ensino Superior (ILES/ ULBRA), em Itumbiara -, que somaram mais de R$ 7,5 milhões em investimentos e vão beneficiar milhares de estudantes.

Chamada pública

O projeto de eficiência energética da UFJ selecionado em chamada pública para financiamento de projetos com foco no consumo eficiente de energia elétrica. Desde 2017, quando a Enel assumiu a distribuição de energia em Goiás, já foram investidos R$ 63,8 milhões em 38 projetos, que além de troca de lâmpadas prevê substituição de aparelhos de ar-condicionado e instalação de usinas fotovoltaicas, entre outras iniciativas.

Os projetos são financiados com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Somente em 2020, na Enel Distribuição Goiás, os projetos proporcionaram uma economia no consumo de energia estimada em 10.457 MWh/ano, o que seria suficiente para abastecer 4.357 mil residências com um consumo mensal de 200 kWh por mês.

Além dos benefícios econômicos, os projetos de eficiência energética têm um impacto positivo ao meio ambiente. Ao promover o consumo sustentável e eficiente de energia, evitam a emissão de mais de 645 toneladas por ano de gás carbônico (CO2), um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Para efeito de comparação, esse volume equivale ao plantio de 4.355 árvores por ano.