Jataí poderá ter seu "mercado municipal"

Na foto o Mercado Municipal de São José do Rio Preto no estado de São Paulo. Nesse mercado é comercializado boa parte da produção dos pequenos produtores rurais da região. Além de fomentar a economia do município esse mercado é mais um ponto turístico.

Vereadores sugerem mercado para agricultores familiares

Por meio de requerimento coletivo, os vereadores de Jataí solicitaram ao executivo a criação e a implantação do “Mercado da Roça”, no qual seriam comercializados os produtos da agricultura familiar. “Cerca de 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira são produzidos pela agricultura familiar. São os pequenos agricultores que fomentam o abastecimento das mesas da nossa população, com preços infinitamente menores do que aqueles verificados em produtos informados.

A criação de um novo mercado municipal não é apenas fomentar a economia local e o turismo, mas também um resgate da nossa história.

Ou seja, além da nutrição, a agricultura familiar gera empregos dentro do país e menor custo de vida a todos nós”, justificaram. “Desse modo, a implantação do ‘Mercado da Roça’ incrementaria a oferta de alimentos à população em geral, que compraria diretamente dos produtores, aumentando a confiança nos produtos, e garantiria uma renda maior aos pequenos agricultores, que há muito tempo vêm enfrentando dificuldades para comercializar suas safras”.