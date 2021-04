Divulgado novo decreto municipal

Governo Municipal adota diretrizes do Governo do Estado de Goiás referente a medidas de enfrentamento da pandemia do Coronavírus

A Prefeitura de Jataí, editou ontem (13) ao final do dia, o Decreto Municipal n°. 0077, que adota diretrizes do Governo do Estado de Goiás referente a medidas de enfrentamento da pandemia do Coronavírus no âmbito territorial do Município de Jataí, e dá outras providências.

O Decreto estabelece que:

• Fica adotado no âmbito territorial do Município de Jataí, o Decreto Estadual n° 9.848, de 13 de abril de 2021 do Governo do Estado de Goiás;

• Fica prorrogado o prazo de vigência do Decreto nº 0072 de 30 de março de 2021 até o dia 14 de abril de 2021, ante a publicação do Decreto Estadual nº 9.848 de 13 de abril de 2021, ter ocorrido após às 20h, o que impediu a sua publicidade em tempo hábil.

O Decreto 0077 de 13 de abril de 2021, entra em vigor em 15 de abril de 2021

Para saber mais acesse o Decreto AQUI.

Denúncias através do WhatsApp (64) 9 8438-4018.