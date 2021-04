FEIRA COBERTA, (O retrato de uma saudade)

Por Adalberto Lemos

Ontem, pela terceira ou quarta vez, voltei a feira, desde que houve a mudança no governo municipal passado, com a expulsão dos camelôs da Feira Coberta. Que decepção. Meia dúzia de mesas com poucos produtos expostos, mais meia dúzia de pessoas nas pastelarias, poucas pessoas comprando ou circulando embaixo daquele enorme elefante branco que se tornou a cobertura.

O Izalter, com mais dois companheiros da cruel idade, da qual me aproximo, fazendo seu papel de anos e anos, o que me faz lembrar que lá que o conheci, no século passado, salvo engano, não me tiraram a dor de ver um local que era símbolo, um ponto quase que obrigatório de nossas manhãs de domingo, se transformar em um enorme vazio.

Se teve uma coisa que não consegui concordar foi com a retirada, pelo prefeito anterior, dos camelôs daquele local, (que levou ao esvaziamento do comércio e da circulação do nosso povo naquele ponto), ao invés de modernizar aquele ponto que já tinha a “cara dos domingos de Jataí”, e que hoje não passa de um passado, já distante, e que pouco se vislumbra de retornar.

Jataí perdeu, e muito, com esse ato insano.

Ao invés de correr com os comerciantes daquele local, o ex-prefeito deveria era ter estruturado e feito uma completa revitalização daquele “ponto turístico do Jataiense” que nos foi roubado".

Perdemos muita coisa boa nessa pandemia, mas essa, para Jataí, tirando as mais de duzentas vidas, acho que foi uma das mais doídas.

O autor: Beto Lemos é advogado militante e professor