Adilson requer ponte entre vilas Olavo e Progresso

Por Francisco Cabral

O vereador Adilson Carvalho requereu à administração municipal a construção de uma ponte na Rua Mineiros, ligando a Vila Olavo à Vila Progresso. “A obra vai beneficiar a agilidade no transporte, auxiliar na ligação entre os bairros e o deslocamento para outros setores e pontos da cidade, contribuindo também com o desenvolvimento desses bairros e facilitando o deslocamento dos moradores daquela região”, afirmou.

Abimael e Genilson sugerem auxílio emergencial no município

Os vereadores Abimael Silva e Genilson Santos solicitam à prefeitura a criação de um programa de auxílio municipal para atender indivíduos e famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, em decorrência da pandemia de Covid-19, e que não foram contemplados pelo programa do governo federal. Eles lembram que muitas pessoas estão passando fome. “Várias delas sobrevivem da renda gerada a partir da produção diária de trabalho, mas em período de fechamento do comércio para manter o distanciamento social não podem exercer seu ofício ou até mesmo encontram-se desempregadas por conta da crise financeira que assola o país”, informaram. “Por isso solicitamos o auxílio, que será temporário e o valor deverá ser determinado pelo administrador municipal e a seleção ficaria por conta da prefeitura, por meio da Secretaria de Ação Social”.

Alessandra: projeto fortalece combate à violência contra a mulher

A Câmara aprovou projeto da vereadora Alessandra do Adote que institui em Jataí o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho, como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, abrangidas pela lei federal n° 11.340, a Lei Maria da Penha. O programa consiste na exposição pela vítima de uma das palmas das mãos com aposição de um “X”, grafado com caneta, batom ou outro material acessível à vítima, se possível na cor vermelha. Qualquer pessoa a quem for mostrado esse caractere na palma da mão deverá interpretar como um pedido de socorro e deverá acionar imediatamente um dos seguintes canais telefônicos: 99311-1518 (Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Jataí-GO); 3636-9689 (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher); 190 (Emergência - Polícia Militar) ou 3632-0711 (Polícia Civil) e reportar a situação.

Carlinhos sugere área apropriada para som automotivo

O vereador Carlinhos Canzi sugeriu à Secretaria de Esporte e Turismo que seja reservada uma área apropriada para a prática de som automotivo e de esportes de manobras radicais de carros e motocicletas. “Os adeptos dessas práticas há muito tempo anseiam por reconhecimento e pela concessão de uma área adequada e fechada para treinamento e competição sem serem confundidos com ‘badernistas’”, explicou. “A medida servirá como incentivo para contribuir na diferenciação dos profissionais daqueles que só querem ‘tumulto’ e ‘aparecer’. Inúmeras vezes os amantes do esporte e do som automotivo se reúnem para encontros sociais e competitivos em outras cidades, ante a ausência de um local adequado para essas atividades, sendo que a existência de um local apropriado vai permitir o desenvolvimento das exibições em eventos abertos ao público, o que atrairá diversos investimentos privados incentivando lazer e renda, sem qualquer transtorno para a população e sem transgressão à legislação existente”.