A partir de hoje mais uma campanha de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde de Jataí confirma a campanha de vacinação contra a gripe, a H1N1

Portanto hoje, dia 12 de abril, inicia a Campanha de imunização contra a gripe, que ocorre todos os anos a partir do início do outono, quando a temperatura começa a cair e a circulação de vírus que afetam o sistema respiratório aumentam.

O calendário de vacinação contra gripe, contemplará os seguinte grupos:

A partir desta segunda-feira, 12/04: crianças, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filho há pouco tempo), indígenas e trabalhadores de saúde;

A partir de 11/05: pessoas com mais de 60 anos e professores;

Entre 9/06 e 9/07: indivíduos com comorbidades ou deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do sistema rodoviário e portuário, forças de segurança e das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas.