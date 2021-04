Morre príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II

Por Felipe Cardoso

O Palácio de Buckingham comunicou, na manhã desta sexta-feira, 9, a morte do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, de 99 anos. A causa da morte não foi revelada.

“É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo”, disse o palácio em comunicado.

Philip completaria 100 anos em junho. Ele se casou com Elizabeth em 20 de novembro de 1947 e esteve ao lado do reinado de sua mulher durante 69 anos, o mais longo da história do Reino Unido.