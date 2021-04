Por Gabriela Macedo

Morre vítima de Covid-19, na manhã desta sexta-feira, 9, o delegado e ex-deputado estadual Abdul Hamid Sebba. Com 86 anos, Abdul tinha sido diagnosticado com a Covid-19 e, há mais de 10 dias, se encontrava internado em um hospital particular de Goiânia.

O delegado foi eleito deputado estadual por dois mandatos, em Goiás, atuando de 1995 a 1998 e de 1999 a 2003.

Fonte: Jornal Opção