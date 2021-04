Tratamento do ator Paulo Gustavo para Covid-19 não é oferecido pelo SUS e custa R$30 mil por dia

Por Gabriela Macedo

A médica cardiologista Ludhmila Hajjar explicou, no último domingo, 4, em entrevista à CNN Brasil, que o tratamento ECMO adotado pelo ator Paulo Gustavo para combate a Covid-19 custa, em média, R$30 mil por dia. Desde 2015, o Sistema Único de Saúde (SUS) não realiza mais este tipo de tratamento.

Por se tratar de um aparelho caro, a médica conta que, em 2015, a Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) barrou o uso da técnica ECMO, de pulmão artificial, no SUS. Ludhmila afirma, entretanto, que a vida de muitos foi salva por terem tido a oportunidade de implantar a ECMO. “Para a aplicação da técnica, sempre se pondera muito o custo, a efetividade, o momento que o país está passando e a economia. Hoje, eu diria que boa parte das vidas que estão sendo salvas no Brasil se devem a esse dispositivo”, diz.

“Quando o paciente tem o pulmão inflamado pela covid, ele fica duro e cheio de água, então a técnica tem dois objetivos: oxigenar e eliminar o gás carbônico do sangue e gerar repouso adequado ao paciente para que a gente recupere o pulmão”, esclarece Ludhmila.

Como funciona a ECMO?

Segundo a médica cardiologista, a técnica ECMO é utilizada há décadas no tratamento de pacientes com quadros graves de pneumonia, mas desde o ano passado foi adaptada para tratar casos de pacientes com a Covid-19. Ela ainda acrescenta que a técnica pode ser utilizada por diferentes períodos, entre 14 e 25 dias, tempo médio que o organismo necessita para se recuperar.

A técnica promove uma oxigenação por membrana extracorpórea. O primeiro passo é a remoção do sangue que fica logo abaixo do coração por meio de um cateter, seguido do bombeamento desse fluído para o oxigenador, que é o pulmão artificial. Ao chegar no oxigenador, o excesso de carbono é retirado do sangue e substituído por oxigênio. Após esse ciclo, o cateter leva o sangue oxigenado de volta ao coração.

Os principais objetivos da ECMO é fazer com que a circulação ocorra de maneira equilibrada e manter os órgãos do paciente funcionando, ao mesmo tempo que eles não se sobrecarreguem e tenham tempo para se recuperarem.

Para ser aplicada, a técnica ECMO funciona por meio de uma máquina que age como pulmão e coração artificiais para pacientes que se encontram com tais órgãos comprometidos. Diferente da ventilação mecânica, que apenas fornece um fluxo de ar para o interior dos pulmões, a ECMO é mais complexa e passa a realizar a função que os órgãos deveriam fazer.

Fonte: Jornal Opção