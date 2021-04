Câmara retoma atividades presenciais no próximo dia 5

Por Francisco Cabral

Expirado o prazo de validade dos últimos decretos municipal e estadual com medidas restritivas contra a proliferação do vírus Sars-CoV-2, causador da pandemia de Covid-19, as atividades presenciais da Câmara Municipal de Jataí serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 5 de abril.

O expediente será de segunda a sexta-feira, das 12 às 17 horas, com revezamento da jornada de trabalho dos servidores com o objetivo de evitar aglomerações em locais de circulação comum, ficando a chefia imediata responsável por elaborar e controlar a jornada de trabalho sob sua direção, conforme portaria publicada no último dia 29 de março.

As primeiras sessões ordinárias de abril estão previstas para os dias 6, 7 e 8, a partir das 8 horas da manhã, com a presença dos vereadores no plenário João Justino de Oliveira ou por meio de videoconferência. No local, além dos parlamentares, poderão ficar somente os funcionários indispensáveis ao andamento dos trabalhos.