Sob rigorosos protocolos sanitários parque aquático reabre

Check-in está autorizado a partir de 31 de março

Rio Quente, 29 de março de 2020 - O Rio Quente e o Hot Park confirmaram sua reabertura no dia 31 de março, conforme previsto no Decreto Nº 125-2021 publicado pelo município de Rio Quente. Com rígidos protocolos de segurança, de acordo com os melhores empreendimentos de turismo do mundo, inclusive com a chancela do selo Turismo Responsável, criado pelo Governo Federal do Brasil, e validados pela equipe do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP), o resort e o parque aquático estão prontos para retomar suas atividades e receber as famílias de acordo com as normas dos órgãos responsáveis e capacidade reduzida e inferior a 50% de ocupação.

"Desde o ano passado, temos feito treinamentos constantes com nossos colaboradores para segurança e saúde de todos. Além dos equipamentos de proteção individual, distanciamento em vestiários e regras rígidas de uso de transporte, nova operação dos refeitórios, questionários diários sobre sua saúde e de familiares, assim como testes diários de temperatura, também fomos melhorando a experiência dos clientes nesse novo modelo de férias, onde o cuidado com a saúde e os protocolos são um pilar importante para que todos possam descansar e aproveitar as águas quentes com segurança", afirma Flávio Monteiro, Diretor de Operação da Aviva.

Para essa retomada, seguindo todos os protocolos de segurança e distanciamento, o complexo preparou atividades temáticas para a Páscoa, com muitas brincadeiras para as crianças. De 02 a 04 de abril, acontecerão atividades lúdicas nos hotéis, oficina de brigadeiro e Caça aos Ovos com a Turminha da Zooeira, personagens do Folclore e dos contos de fadas, como a Cuca, Bicho Papão, Rainha Má, Fada Madrinha, Fada do Dente e, claro, o Coelho da Páscoa.

Outra atração é a Semana Sabores do Brasil, nos meses de abril e maio, com comidas típicas dos estados de São Paulo, Pará, Rio Grande do Sul, Amazonas, Bahia e Goiás. Eventos gastronômicos especiais com número limitado de pessoas e distanciamento entre as famílias também estão previstos, como: Sabores na Brasa, Sabores Goiano, Piquenique no Parque e Cozinheirinhos Oficina Recreativa de Brigadeiro. E para deixar o entretenimento completo, o humor interativo da Rádio Comida e o novo Espetáculo Nosso Brasil, inspirado na cultura brasileira, que promete encantar os hóspedes.

Protocolos

Logo no início da viagem, os hóspedes são orientados a realizar o check-in online e antecipado para que possam diminuir contatos. O uso de máscaras continua obrigatório em todas as áreas sociais, exceto durante as refeições e dentro das piscinas, e testes de temperatura continuarão sendo realizados na chegada e durante a estada. Já no traslado entre os hotéis, os ônibus seguirão com capacidade reduzida e rigorosos protocolos de higienização. Em todas as áreas do complexo há álcool em gel disponível.

Pulseiras com tecnologia de aproximação, que já são utilizadas desde 2019 pela Aviva nos hotéis, substituem os cartões de acesso, o que garante uma experiência ainda mais segura no momento do check-in, entrada no quarto, até o consumo, gerando uma experiência mais segura e "contactless". Nos apartamentos, também protocolos rígidos de segurança são seguidos, além disso, os hóspedes ainda encontrarão nos quartos kits de álcool em gel e álcool 70%. O controle de capacidade para evitar aglomerações e segurança sanitária continuam nas áreas de lazer, como as piscinas.

Desde a primeira reabertura, em julho de 2020, os restaurantes foram adaptados para o mínimo contato e o máximo de segurança e estão funcionando com reservas.

As informações completas sobre os protocolos podem ser consultadas em https://www.aviva.tur.br/.