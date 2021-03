Segunda safra: sistema radicular, a conexão da planta com o solo

Por Dorotéia Alves Ferreira

A conexão da planta com o solo, e com suas propriedades nutricionais, físicas e biológicas é mediada pelo sistema radicular e por isso, é fundamental garantirmos condições para o seu bom desenvolvimento.

Em cultivos denominados de segunda safra ou safrinha, verifica-se a necessidade de promover condições para que a planta se estabeleça muito bem na área, visto que em muitas situações a chamada janela de cultivo é bastante restrita e por vezes não é possível mantê-la. O plantio fora desta janela pode submeter as plantas a períodos climáticos difíceis, com déficit hídrico por exemplo. O ideal é que a cultura possa utilizar os recursos disponíveis com menor reflexo negativo que as condições ambientais adversas possam trazer.

Neste sentido, ter um solo em ausência de compactação ou camada adensada e boa aeração, propiciando um desenvolvimento radicular profundo e em volume, são pontos importantes. A inserção de tecnologias que têm o objetivo da bioestimulação do desenvolvimento radicular e ativação biológica de microrganismos do solo é extremamente positiva nesse cenário de produção. Tendo em vista o melhor aproveitamento dos recursos de nutrição e sanidade.

O investimento nas lavouras neste período de cultivo era algo bastante restrito. No entanto, com o bom preço atual das sacas de soja e de milho, e o elevado valor do dólar frente à moeda brasileira, especialistas indicam que o cenário da safrinha 2021 pode ser diferente. Provavelmente os produtores poderão cultivar em maiores extensões de áreas e com maiores investimentos neste ciclo.

Sendo assim, promover condições de solo para que ocorra o armazenamento de água aliado ao melhor desenvolvimento radicular podem ser premissas básicas para se atingir o sucesso dos cultivos de milho nesta segunda safra.

A Autora

Dorotéia Alves Ferreira (foto), Engenheira Agrônoma, Doutora em Solos e Nutrição de Plantas e Coordenadora de Desenvolvimento de Mercado da Fertiláqua