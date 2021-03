Plataforma disponibiliza consulta gratuita de CNPJ

Com consultas gratuitas por API e extensão do Chrome, sistema dá acesso a dados de empresas que podem ser utilizados para diversas finalidades. Durante a pandemia o projeto foi utilizado em campanha solidária

No universo corporativo, a tecnologia pode se apresentar como uma grande aliada no momento de encontrar e desenvolver soluções para os clientes. Filtrar dados de acordo com a necessidade de cada ramo pode ajudar a complementar a base de informações de clientes e fornecedores, por exemplo. E se existisse um sistema capaz de fazer isso com todas as empresas do país de forma automatizada?

Foi pensando em ajudar empresas que a Speedio, plataforma de Big Data para geração de leads B2B, criou uma API de consulta gratuita de CNPJ. Por meio da consulta, é possível ter acesso a dados básicos de todas as mais de 46 milhões de empresas no país.

Integrando sistemas para desvendar a informação

A Interface de Programação de Aplicações – a sigla API (em inglês) – é um meio de integrar e simplificar o desenvolvimento de programas, colocando funções e elementos de um aplicativo dentro de outro sistema (aplicativo, website, etc). Em termos simples, é um cabo que conecta um sistema diretamente a outro. Por meio de API, por exemplo, é possível mostrar no seu website mapas interativos e rotas para seu endereço, apenas integrando com um sistema de geolocalização. Um exemplo que dá mais trabalho para implantar, seria atualizar os dados de empresas clientes e potenciais clientes no seu CRM e/ou no seu ERP.

A ideia surgiu de um fun day do time técnico da Startup, prática comum em grandes corporações, que é um dia em que os colaboradores podem desenvolver projetos livres, com intuito de estimular a criatividade de uma forma lúdica e que tenha algum retorno social, mais até do que financeiro. A URL funciona de uma forma simples: um sistema procura o CNPJ de qualquer empresa do Brasil, e instantaneamente aparecem informações como nome social, localidade e outros dados básicos, que são públicos.

Além da API, que foi criada pra ser acessada por sistemas, a startup também criou uma extensão do Google Chrome, que faz a mesma coisa, mas cuja finalidade é para que pessoas (e não máquinas) possam acessar os dados.

“Foi um projeto que fizemos sem pretensão de retorno financeiro. No meio dos programadores e desenvolvedores existe muito espaço para colaboração, eles se ajudam muito e assim veio essa ideia”, explica Diogo Públio, especialista em Big Data e fundador da Speedio.

Criando uma rede do bem

Para a grata surpresa, a ferramenta foi utilizada para uma finalidade muito positiva e com um impacto social muito forte: cadastro e controle de doação de cilindros de oxigênio para Manaus. Uma empresa entrou em contato com a empresa e pediu mais informações da plataforma, a fim de ajudar na logística das doações no período mais crítico da pandemia de falta de oxigênios nos hospitais da cidade.

Em razão da pandemia da Covid-19 a cidade de Manaus, capital do Amazonas passou por um colapso no sistema de saúde e ficou sem cilindros de oxigênio para os pacientes internados em função do coronavírus. Diante dessa crise sem precedentes, muitos artistas e celebridades começaram a se movimentar nas redes sociais para levantar verba e comprar os cilindros necessários para amenizar a situação, até que os suprimentos necessários chegassem.

A Mais Benefício, empresa especializada em gestão de benefícios para colabores, que estava organizando a campanha de doações utilizou a API gratuita de CNPJs para desenvolver um sistema de cadastro e controle de empresas para doações de oxigênio para o Amazonas.

“Esse tipo de resultado nos dá a noção de como podemos colocar a nossa tecnologia à disposição para ajudar não só quem está vendendo, mas também quem está fazendo coisas positivas para a sociedade”, conta Diogo.

A API gratuita que facilita a busca de dados básicos das empresas cadastradas do país está disponível para consulta através do endereço: apiconsultacnpj.com.br. Além de informações básicas das empresas, a API também oferece alguns itens de inteligência de mercado, como a idade média das empresas de um setor e a densidade de um tipo de empresa em uma determinada área.

A ferramenta gratuita disponibiliza dados básicos das empresas instantaneamente e funciona como um aperitivo do que o sistema completo pago da Speedio é capaz de entregar. No plano completo é possível encontrar dados bem mais apurados de mais de 100 fontes públicas com informações sobre empresas do país.

Sobre a Speedio

A Speedio é uma plataforma de Big Data para geração de leads B2B que tem como missão facilitar o trabalho de prospecção ativa/marketing outbound. A empresa utiliza ferramentas como Big Data, Inteligência Artificial e robôs (crawlers) para captar, analisar e validar as informações.

O banco de dados da Speedio possui informações de milhões de empresas instaladas no Brasil. Ao todo, são mais de 70 filtros, com informações como atividade, localização, porte, número de colaboradores, faturamento real e estimado, telefones, e-mails e mais.

Através do sistema de Inteligência Comercial fornecido pela Speedio os departamentos de vendas das empresas podem encontrar mais rapidamente os decisores e focar em vender.

Acesse: https://www.speedio.com.br/

O autor

Sobre: Diogo Públio:

Cursou Ciência da Computação na University of California, San Diego;

Bacharel em Administração de empresas pela ESPM;

Fundador da Speedio, plataforma de Big Data e IA para geração de leads B2B;

Especialista em Big Data;

Certificado em Marketing Neural e Social pela Universidade BoÄŸaziçi, na Turquia;

Especializações na Universidade de Salamanca, Espanha e Universidade de Relações Internacionais de Pequim, China.