Em Jataí, festa clandestina, aglomeração, narguilé e multa pesada

Equipes da Central de Fiscalização da Covid-19 encerraram uma festa clandestina que acontecia em uma fazenda de Jataí, na região sudoeste de Goiás. Segundo os fiscais, a maioria do público era de jovens, que não usavam máscara e compartilhavam narguilé. Imagens mostram a estrutura do evento, que tinha até moto aquática

De acordo com a Polícia Militar, que também esteve no local, a equipe de fiscalização recebeu a denúncia por volta das 21h da última sexta-feira (26). Ao chegar ao local, segundo a corporação, muitas pessoas fugiram em direção a uma mata. No entanto, cerca de 20 participantes foram abordados e multados.

Conforme o relato da PM no boletim de ocorrência, os participantes que foram abordados pagaram multas que variaram de R$ 1 mil a R$ 2 mil, sendo o valor mais alto para aqueles reincidentes, que já haviam sido flagrados desrespeitando o decreto em uma outra situação. O responsável pela festa não foi localizado pela autoridades até a manhã desta domingo (28).

Participaram da ação fiscais da Prefeitura de Jataí, por meio da Vigilância Sanitária, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e o Comando de Policiamento Especializado (CPE).