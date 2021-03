Hospital em Rondonópolis (MT) lotado

Relatos de uma enfermeira em um dos grandes hospitais de Mato Grosso na cidade de Rondonópolis.

A situação está tão séria que velhas alas do Hospital Regional de Rondonópolis tiveram que ser reativadas para abrir mais leitos do hospital a pacientes com Covid e mesmo assim não há mais vagas, os profissionais como médicos, enfermeiros, auxiliares e demais servidores estão se sentido cercados fazendo todos buscarem forças psicológicas para que possam enfrentar a pandemia e ajudar os pacientes.

A fila de espera por uma vaga de UTI passa de 50 pacientes que angustiados aguardam.

"No hospital que eu trabalho no primeiro andar tinha clínica cirúrgica, clínica ortopédica e a velha UTI desativada, o térreo tinha o hospital dia, clínica médica, pediatria e UTI geral, o covid chegou ativou a UTI velha, expulsou todo mundo do térreo para abrir vagas para pctes clínicos de covid, agora com a variante p1 expulsou todos do segundo andar fazendo a ocupação de aproximadamente 50 leitos, antes era mais ou menos 25 + UTI. O segundo andar tem apenas o centro cirúrgico que não é de atendimento a covid, nós ficamos lá cercados."

A profissional preferiu não se identificar.