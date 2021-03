Goiás deve começar a vacinar idosos com 60 anos contra a covid-19 já na próxima semana

A vacinação da faixa etária restante de idosos, a partir de 60 anos, deve começar até a próxima semana em Goiás. A previsão é do secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino. Em entrevista ao Diário de Goiás, ele afirmou que a previsão é que, com as remessas semanais, esta faixa etária possa ser beneficiada.

“Nesta e na próxima semana conseguiremos, provavelmente, chegar aos 60 anos”, disse. “Mais a chegada que teremos nesta quarta-feira (24) e na próxima semana, é possível avançar aos 60 anos. É a faixa etária com maior mortalidade”, completa.

Ele lembrou que Goiânia já inicia nesta quarta-feira (24) a imunização de pessoas com 68 anos e outros municípios já estão na faixa de 65.

Depois dos idosos, adultos abaixo de 60 anos e com comorbidades começarão a ser vacinados. Alexandrino ressalta que a maior incidência da contaminação é entre jovens e, por isso, é preciso priorizar as pessoas com doenças preexistentes. “A faixa que mais transmite são os jovens e a que mais tem é entre 30 e 39 anos. Precisamos atingir essa faixa, sobretudo aqueles que são vulneráveis, com alguma comorbidade”, destaca.

A estimativa do secretário é que apenas no fim de julho a vacinação começará a surtir efeito no controle da doença, com a imunização de muitas pessoas mais vulneráveis.

“Para a gente ter mais tranquilidade, a partir da segunda quinzena de julho. Teremos avançado em grande segmento da sociedade. Estaremos abaixo dos 60, nos grupos mais expostos aos riscos e com comorbidades”, estima.

