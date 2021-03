5 fatos que você precisa saber sobre endometriose

A endometriose continua sendo um sinal de alerta para a saúde da mulher. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) informam que mais de 6 milhões de mulheres no Brasil em idade reprodutiva são diagnosticadas com a doença. De acordo com últimos estudos divulgados pelo Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia (ACOG), a endometriose atinge 1 em cada 10 mulheres.

Segundo doutor Fernando Prado, ginecologista e obstetra especialista em reprodução humana, estes números provavelmente são ainda maiores. “Em muitos casos, o diagnóstico é falho e tardio. Para muitas mulheres a endometriose também pode ser uma doença silenciosa. Em todo mundo infelizmente ocorre um intervalo médio de aproximadamente 7 anos desde os primeiros sintomas até o diagnóstico”, lamenta.

O especialista explica 5 fatos sobre a doença, que toda mulher precisa saber:

Entre os principais sintomas da endometriose estão dor intensa na região pélvica, piora da dor durante o período menstrual, dor durante a relação sexual, sangramento menstrual intenso ou irregular, alterações intestinais durante a menstruação e dificuldade de engravidar.

A doença possui como uma de suas mais marcantes características um caráter evolutivo, ou seja, começa com lesões superficiais, facilmente tratáveis, e evolui até atingir quadros graves como acontece na endometriose profunda intestinal ou quando atinge os ovários, tornando o tratamento bem mais complexo.

É essencial que o diagnóstico seja feito o mais precocemente possível. Apesar de muita gente acreditar que a endometriose não tem cura, quando tratada com medicamentos ou por laparoscopia onde todas as lesões são removidas, pode-se dizer que a mulher está completamente curada.

Com o tratamento adequado a doença dificilmente retorna. O que de fato pode acontecer é a recidiva mesmo após anos sem sintomas, quando a mulher estava realizando tratamento e interrompeu ou quando a paciente volta a ter o mesmo fluxo de menstruação de antes sem as medicações e tratamentos corretos.

A endometriose é uma das principais causas da infertilidade feminina. Em média de 30% a 50% das pacientes são afetadas, mas isso não significa que não conseguirão mais engravidar. Dados da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia afirmam que 60% das mulheres com endometriose conseguirão engravidar. As 40% restantes, de fato, deverão passar por tratamento, seja por videolaparoscopia ou técnicas de reprodução assistida como a fertilização in vitro.

Fernando Prado - Médico ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, doutor pelo Imperial College London e pela Universidade Federal de São Paulo, diretor técnico da Neo Vita e diretor do setor de embriologia do Labforlife.