Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Alessandra sugere nome para futuro aeroporto

Por Francisco Cabral

A vereadora Alessandra do Adote sugeriu ao executivo que o futuro aeroporto de Jataí ou outro equipamento público de igual relevância receba o nome do ex-governador Luiz Alberto Maguito Vilela. “Trata-se de uma pessoa que exerceu com honra e dignidade muitos e importantes cargos públicos”, lembrou. “Deixa um legado de retidão com a coisa pública; de amor e de doação ao povo goiano; de respeito à democracia, à lei e ao direito. Atributos que enchem de orgulho toda a população jataiense e que motiva a mais justa homenagem, ora requerida. Suas inegáveis qualidades de profissional e homem público tornam ainda mais dolorosa sua partida. Sua folha de serviços prestados à sociedade é imensa”.

Carlinhos propõe a criação do IPTU Social

O vereador Carlinhos Canzi propôs à administração municipal a criação do IPTU Social em Jataí, para o exercício fiscal de 2021. Desse modo, os imóveis edificados cujo valor venal seja inferior ou igual a R$ 60 mil, de propriedade de pessoa física, seriam isentos do IPTU, desde que seja o único imóvel do contribuinte e utilizado para sua residência. E, caso seja comprovado que todos os moradores do imóvel não possuem emprego formal, a isenção também poderá atingir os imóveis cujo valor venal não exceda R$ 100 mil. “O público-alvo são as famílias em situação de vulnerabilidade e a finalidade do programa é amparar essas famílias permitindo que o valor do imposto de 2021 seja destinado ao custeio de despesas básicas, a exemplo de alimentação, gás, água e energia elétrica, bem como estimular a atividade comercial e, como efeito, a manutenção ou geração de empregos”, explicou o parlamentar.

Deuzair requer informações sobre obras no perímetro urbano da BR-158

O vereador Deuzair Parente requereu ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informações sobre o andamento do planejamento e da execução da recuperação asfáltica do perímetro urbano da BR-158 em Jataí (km 270 ao km 277), os documentos que comprovam a atual situação, os cronogramas de execução, bem como que a obra seja realizada com urgência. “Muitos acidentes têm ocorrido naquele trecho, principalmente devido ao mau estado de conservação da pista, que não suporta o tráfego intenso, com destaque para os pesados veículos de carga, agravando a situação agora com o período chuvoso, o que requer prioridade para que seja dada urgente execução à referida recuperação”, afirmou.

Durval reivindica estacionamento para feirantes

O vereador Durval Júnior solicitou a construção de um estacionamento no interior da praça do setor Colmeia Park, da Rua 15 à Rua 18, com a finalidade de atender, principalmente, os feirantes daquela região. “A ausência de um estacionamento prejudica todos os feirantes, pois estes precisam subir o meio-fio com os seus veículos automotores para que se posicionem com suas barracas, fazendo com que os seus meios de transporte estejam, frequentemente, com suas caixas de direção, pneus e afins estragados. Além do mais, há uma dificuldade em estacionar os veículos, sendo que precisam parar praticamente em cima da calçada para que não haja um desnível tão desproporcional do veículo com o solo (estacionam parte dos carros e caminhonetes na grama, que possui concavidades)”, relatou.