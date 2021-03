Processos de vistos americanos ganham prorrogação de prazo

*Por Daniel Toledo

Nas últimas semanas, notamos que muitas pessoas receberam solicitações em processos de vistos no site do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), mas que chegaram com meses de atraso. Com isso, muitos escritórios também vinham se queixando a respeito de atrasos em notificações de renovação de combos e processos, além da falta do recebimento de cartas dos protocolos de visto.

No entanto, o órgão que realiza a avaliação de alguns desses procedimentos (USCIS), que venha passando por diversos problemas durante a administração Trump, vem retomando o ritmo normal de trabalho, ainda que lentamente, para começar a colocar a casa em ordem após esse período complicado.

Esse é um cenário ótimo para quem já iniciou o processo de solicitação de vistos e especialmente para pessoas que trabalham com o envio de tantos processos consulares. Quando a USCIS suspende ou reduz suas atividades, todos perdem muito e frequentemente vemos atrasos e demora no envio de documentos importantes para seguir com a fundamentação de projetos.

A notícia mais recente e que alegra esse mercado é que a USCIS estendeu a flexibilidade para responder às solicitações das agências para ajudar os candidatos peticionários e solicitantes em determinadas situações, como pedidos de evidência, avisos de intenção de vistos negados, de revogação e rescisão, a finalização de centros regionais por conta de problemas, moções para reabrir os N-400 e, além de avaliar os formulários I290B.

É uma excelente notícia não somente para os escritórios que estiveram preocupados com a situação e com os clientes, mas também para aqueles solicitantes que receberam suas RFEs no Brasil, e não conseguiram finalizar o processo por conta de prazos ou falta de contato com os consulados.

