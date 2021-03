Estado da Bahia terá a maior usina fotovoltaica da América Latina

Empreendimentos localizados em Ibititá e América Dourada, na Bahia, somam a capacidade de 9,919 MWp para abastecer 716 sites da TIM no Estado

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021 – A TIM, em parceria com Enel X Brasil, linha de negócio do Grupo Enel dedicada a produtos inovadores e soluções digitais, anuncia o início das obras para construção de duas novas usinas solares. O projeto está em desenvolvimento desde abril de 2020 e contará com mais de 24 mil painéis solares localizados em Ibititá e América Dourada, na Bahia. Este é o maior projetode geração de energia para um clienteEnel X na América Latina, e terá capacidade de 9,919 MWp, evitando a emissão de aproximadamente 13.360 toneladas de CO2 na atmosfera anualmente.

As usinas estarão disponíveis para a TIM por um período de 15 anos, conforme o modelo de negócio fechado, e vão atender a 716 sites (antenas) da empresa na área de concessão da Coelba. A expectativa é de que as plantasestejam em operaçãono segundo semestredeste ano.

Para a TIM, investir em energia limpa e geração distribuída faz parte de um projeto iniciado em 2017. A operadora conta hoje com 34 usinas de energia solar, hídrica e de biogás em operação e pretende chegar a 60 unidades em 2022, com geração mensal de 38GWh, o suficiente para abastecer uma cidade com 150 mil habitantes. Bruno Gentil, Chief Business Support Officer da companhia, reforça a importância do assunto dentrode uma agenda alinhada aos pilares de ESG (Environmental, Social & Governance) da empresa: “Fontes renováveis são importantes não só para promover a redução de custos, mas – principalmente – para atender a uma demanda crescente de toda a sociedade por energia limpa,garantindo a preservação do meio ambientee a qualidade de vida da população. Contamos com parceiros como a Enel X, que priorizam soluções para o futuro, em projetos e investimentos que realizamos pelo país, em busca da eficiência energética”. A TIM encerrou 2020com 74,5% do seu consumode energia proveniente de fontes renováveis e tem como meta alcançar mais de 90% até 2025.

Com a construção das usinas de geração distribuída fotovoltaicas para a TIM, a Enel X alcança 27,1 MWp em projetos de energia solar voltados para clientes industriais. O setor de geração distribuída, modalidade que permite que empresas e residências produzamsua própria energia a partir de fontes renováveis, vem crescendo nos últimos anos no Brasil. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica(Aneel) revelam que o setor triplicou o volume de potência instalada no país entre maio de 2019 até o mesmo período de 2020, alcançando 3 GW em projetos de micro e minigeração de energia elétrica.

“O negócio de construção de usinas solaresem geração distribuída continua sendo um dos focos da estratégia da Enel X no Brasil e a Região Nordeste tem se destacado no desenvolvimento de projetos destetipo, graças à abundância de recursos naturais, como a luz solar, ao longo de todo o ano”, comenta Francisco Scroffa, Responsável pela Enel X no Brasil.

Geração distribuída

A Enel X, por meio da linha de negócios e-Industries, oferece o serviço de geração distribuída para empresas, permitindo que geradores privados realizem a troca da energia produzida com a rede elétrica. Por meio do negócio e outras soluçõesintegradas em energia,é possível reduzir a conta de energiaem até 90% e contribuir para a sustentabilidade do sistema elétricoao utilizar uma fonte renovável de energia, auxiliando clientes comerciais e industriais na jornada da transição energética. Após a instalação, a economia é imediata e os painéis duram por mais de 25 anos.

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do clientee agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o iníciode suas operações no país e está à frenteda transformação digitalda sociedade, em linha com a assinatura da marca: "Imagine as possibilidades". É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, e está pronta para a próxima geração de redes móveis.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia atua comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança e, por isso, integra importantes carteiras da bolsa brasileira, como a do S&P/B3 Brasil ESG, do Índice de Carbono Eficiente (ICO2) e do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos – 13 anos

– nesta lista. Faz parte ainda do Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, e foi a primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria- Geral da União (CGU) com o selo "Pró-ética".

Sobre a Enel X

Enel X é a linhade negócios globalda Enel dedicadaao desenvolvimento de produtos inovadores e soluções digitais em setores onde a energiaestá mostrando o maior potencial de

transformação: cidades, residências, indústrias e mobilidade elétrica. A empresa é líder global no setor de soluções de energia avançada, gerenciando serviços como 6 GW de capacidade de resposta da demanda em nível global e 116 MW de capacidade de armazenamento de energia em todo o mundo, bem como um player líderno setor de mobilidade elétrica, com cerca de 170 mil pontos de carregamento públicos e privados de veículos elétricos em todo o mundo. A inovação e a sustentabilidade estão no centro da estratégia da Enel X desde o seu início, com a economia circular sendo a combinação perfeita desses dois elementos, aplicada em muitos dos produtos e serviços da Enel X. No Brasil,a companhia está comprometida em fornecer soluções tecnológicas inovadoras e serviços de valor agregado com o objetivo de impulsionar a mobilidade elétrica, o consumo consciente e eficiente de energia e a transição para um sistema energético global mais sustentável em benefício de clientes residenciais, empresas e cidades.

Sobre Grupo Enel e TIM no Brasil

As duas Companhias têm mais negócios em parceria na construção das usinas de Geração Distribuída e Mercado Livre de energia.Permanecendo no campo da Energia,as duas empresas estão ampliando a parceria com novos estudos e oportunidades de eficiência energética.