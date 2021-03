A música brasileira a caminho de mudanças ...interessantes

O cenário musical brasileiro deve se preparar para uma nova vertente, unindo jazz e blues com toque de pop e moderno, Adriana Buzelin e Rodrigo Vilaça formam o DUE, dueto que estreia seu trabalho no próximo dia 26, em suas redes sociais e plataformas digitais. Além do videoclipe que será lançado no canal do Youtube do DUE.

A primeira música a ser apresentada será uma releitura de Corcovado, de Tom Jobim. A versão tem arranjo e produção de Fabinho Gonçalves. Já o videoclipe oficial foi gravado no estúdio Minério de Ferro da banda Jota Quest, o dueto mineiro contou com participações muito especiais como Márcio Buzelin nos sintetizadores, Bruno Velozo no baixo acústico, Christiano Caldas nos Wurlitzer e Hammond, Léo Pires na bateria e Fabinho Gonçalves nos violões.

O trabalho foi desenvolvido com o intuito de apresentar um projeto musical no estilo lounge com um toque de delicadeza e sensualidade na voz de Adriana Buzelin e solos de guitarra com fortes marcas do rock de Rodrigo Vilaça.

O dueto: Nos vocais está Adriana Buzelin é artista plástica, ativista social, modelo fotográfica da pluralidade e comunicóloga, nos vocais. Vinda de família de artistas, Adriana tem muitos anos de piano e ballet clássico. Ganhou prêmio de honra ao mérito como escultora e é também escritora.

Nas guitarras, Rodrigo Vilaça, músico, compositor e advogado. Rodrigo já teve participações em bandas de rock, mas sempre teve a pretensão de ter um trabalho autoral.

Após o lançamento do primeiro single de um EP, o DUE promete trazer músicas autorais e releituras de clássicos brasileiros.