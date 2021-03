Podcast do Badoo fala sobre ansiedade em estar solteiro durante a pandemia

São Paulo, Março de 2021 - O podcast "Conexões Zen", criado pelo Badoo - o melhor aplicativo para criar conexões sinceras - aborda temas como ansiedade e inteligência emocional em tempos de pandemia.

Para discutir essas temáticas com propriedade, o app realizou uma pesquisa com seus usuários para entender quais as principais preocupações atuais quando se trata de relacionamentos. Mais uma vez o programa é apresentado por Dora Figueiredo e conta com a participação de especialistas como psicólogos, sexólogos e terapeutas, além de criadores de conteúdo.

Se estar solteiro antes da pandemia já gerava ansiedade, após um ano de distanciamento social esse sentimento só aumentou. Mas lidar com as próprias emoções e aprender a compreendê-las pode ajudar a lidar com esse sentimento. Alguns dados da pesquisa mostram que:

• 24% dos brasileiros passaram os últimos seis meses em casa preocupados se algum dia vão achar alguém para se relacionar;

• 27% dos entrevistados dizem que o distanciamento social tem causado o receio de não saber como agir ao encontrar as pessoas pessoalmente;

• 39% admitiram que não discutem seus sentimentos com outras pessoas por conta de más experiências no passado;

• 38% não falam sobre sentimentos por medo de parecerem "fracos";

O episódio sobre ansiedade já está no ar e conta com a participação da influenciadora Mabê e da psicóloga Bianca Mayumi.

Você pode conferir o programa pelo YouTube do Badoo BR ou pelas plataformas de streaming como Spotify , Deezer , Apple Podcasts e Spreaker.

O podcast "Conexões Zen" aborda temas relacionados à relacionamentos e saúde mental. Acesse também a plataforma Conexões Zen para conferir mais conteúdos sobre saúde mental e relacionamentos.

*A pesquisa foi realizada de 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2021 com 1000 usuários do Badoo que tiveram relacionamentos nos 6 meses anteriores à pesquisa.

Sobre o Badoo

O Badoo é o melhor aplicativo para criar conexões sinceras e faz parte do grupo de empresas de redes sociais Bumble, presidido por Whitney Wolfe Herd, que opera em 51 idiomas diferentes. O Badoo tem escritórios principais no centro de Londres e Moscou, e está disponível no iOS , Android e na Web.