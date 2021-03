Câmara Municipal de Jataí em destaque

Em virtude das medidas restritivas adotadas como forma de prevenção ao contágio do vírus Sars-CoV-2, causador da pandemia de Covid-19, todas as discussões e votações previstas para o mês de março de 2021 foram concentradas nesta terça-feira, dia 23, com a realização de duas sessões ordinárias no plenário João Justino de Oliveira e por meio de videoconferência.

Os vereadores voltarão a se reunir em sessão ordinária no mês de abril. Enquanto vigorar o atual decreto municipal, baseado em sua contraparte estadual, as sessões serão híbridas, ou seja, os parlamentares que assim o desejarem poderão participar das reuniões remotamente. No plenário, além dos vereadores, poderão estar somente os funcionários indispensáveis para o andamento dos trabalhos.