Cargill abre inscrições para Programa de Estágio de Nível Técnico

A Cargill, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, dará início a mais uma edição do seu Programa de Estágio de Nível Técnico, que nesse ano conta com 26 vagas em diferentes cidades do Brasil. Estudantes do ensino técnico dos cursos listados abaixo, independente do período e desde que a grade curricular permita o estágio, podem se inscrever mandando mensagem para o número do CIEE: (011) 97586-7436.

Nesse ano, o processo será todo virtual e dividido em cinco etapas: triagem, prova de língua portuguesa, vídeo de apresentação, entrevista individual com a equipe de recrutamento do CIEE e entrevista com o gestor da área. Não é necessário ter experiência prévia na área ou outros requisitos.

Na Cargill, a diversidade e a inclusão estão presentes em sua cultura. Os gestores são preparados para formar e gerenciar equipes diversificadas em ambientes inclusivos, em que qualquer pessoa seja capaz de pensar e interagir de maneira aberta e franca. Colocar as pessoas em primeiro lugar é um dos principais valores da empresa.

Os estagiários contarão com bolsa auxílio compatível com o mercado e os benefícios que variam também de acordo com a região em que atuarão. O estágio pode ter duração de seis meses a dois anos, de acordo com a necessidade de cada unidade e disponibilidade do aluno.

Confira a lista de cidades participantes e as vagas técnicas abertas:

Rio Verde (GO): cursando técnico em química / alimentos

Goiânia (GO): cursando técnico em mecânica / elétrica / eletromecânica / eletrotécnica

Primavera do Leste (MT): cursando técnico em mecânica / eletricista manutenção

Uberlândia (MG): cursando técnico em elétrica / mecânica / química / eletromecânica

Ponta Grossa (PR): cursando técnico em eletromecânica / eletrotécnica / meio ambiente / mecânica / elétrica

Barreiras (BA): cursando técnico em química / alimentos / agrícola

Castro (PR): cursando técnico em eletrotécnica / eletrônica / instrumentação / automação

Paranaguá (PR): Cursando Técnico em Elétrica / mecânica

Campinas (SP): Cursando Técnico em Alimentos