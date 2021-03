Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

A vereadora Marina Silveira reivindicou ao executivo o recapeamento da Rua Dona Esmeralda, no setor Hermosa, em toda a extensão da via.

“São obras necessárias e urgentes, pois a malha asfáltica encontra-se deteriorada, causando transtornos não só aos moradores que residem na via, como também aos condutores de veículos que trafegam pelo setor. Necessário se torna ainda mais esta atenção àquela via por estarmos em período chuvoso, o que dificulta a manutenção e facilita ainda mais o surgimento de novos buracos na via”, justificou.

Genilson sugere quiosques e palcos em parques ecológicos

O vereador Genilson Santos sugere a construção de palco para apresentações artísticas e uma praça de alimentação com quiosques nos parques ecológicos JK e Diacuí. “Nesses espaços é feita a comercialização ambulante de diversos tipos de produtos alimentícios, porém, sem nenhuma estrutura, tanto para quem comercializa quanto para quem consome os produtos”, disse ele. “Uma estrutura física construída com base nas exigências sanitárias e as demais pertinentes irá proporcionar mais tranquilidade para o trabalhador, que exercerá suas atividades laborais em espaço adequado para esse fim e com infraestrutura necessária para manipulação e preparo dos alimentos e dentro daquilo que a legislação exige. Já a criação de um espaço exclusivo para apresentações culturais irá aproveitar o espaço público para propiciar cultura aos visitantes dos parques”.

Marcos Patrick: projeto garante coleta doméstica de material para exame

A Câmara aprovou projeto do vereador Marcos Patrick que determina que os laboratórios de análises clínicas de Jataí, conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), deverão colocar à disposição a coleta de material, para realização de exames laboratoriais, em domicílio, quando solicitado, para pessoas idosas, acamadas ou com necessidades especiais. “A finalidade é auxiliar as pessoas idosas ou com deficiência no momento da realização da coleta de exames laboratoriais”, explicou o parlamentar. “O que parece ser um simples procedimento para a maioria das pessoas, a coleta de exames em pessoas com deficiência e idosos pode ser um grande desafio”.

Mantelli cobra envio de cronograma de obras municipais

O vereador Vicente Mantelli requereu à Secretaria de Obras e Planejamento Urbano o cronograma de obras e serviços de pavimentação e tapa-buracos a ser executado no município no primeiro semestre de 2021. “O encaminhamento do cronograma de execução desses serviços possibilitará aos parlamentares o acompanhamento destas operações, sempre no sentido de contribuir com o executivo municipal e cumprir com as atribuições que a atividade parlamentar confere”, afirmou ele.