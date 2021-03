Umidade elevada da soja preocupa agricultores de Goiás

Uma cooperativa da cidade de Rio Verde, por exemplo, chegou a receber grãos com índice de umidade acima de 40%. O ideal é que não passe de 14% para não perder a qualidade.

Por Globo Rural

A chuvarada tem preocupado cada vez mais o agricultor de Goiás. Dos últimos 20 dias, 13 foram com chuva na cidade de Rio Verde, por exemplo.

Além do atraso na colheita, a chuva intensa provoca umidade nos grãos. Se eles forem colhidos úmidos, podem perder qualidade, principalmente por causa do ataque de mofo. E as consequências são um produto com menor valor no mercado.

"Nós chegamos receber em torno de 400 mil sacas com essa umidade alta. Nos últimos três, quatro anos, é o ano que mais temos umidade generalizada na região", conta Ângelo Thomaz Landim, superintendente industrial da Cooperativa Comigo.