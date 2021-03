28 milhões para 237 municípios goianos

Responsabilidade com a nossa gente.

Essa é a premissa que baseia as ações do nosso governo. Hoje, junto com a secretaria de Desenvolvimento Social, destinamos R$ 28 milhões de forma emergencial para ações sócio-assistenciais em 237 municípios goianos.

Com comprometimento e somando esforços vamos superar as dificuldades e vencer esse momento. Agradeço também à secretária Lúcia Vânia, que se despede da pasta tendo realizado um excelente trabalho ajudando nosso Estado a cuidar de quem mais precisa.