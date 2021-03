Por Guilherme Alves

Acidente gravíssimo agora a noite na BR-158 tirou a vida de 4 pessoas da família do Danilo Nego Dan (jogador do Amadorzão e da Copa Abelha) do time 13 de Maio.

O Carro bateu de frente com um caminhão. Um irmão, a esposa e dois filhos pequenos do Nego Dan morreram. Ele foi hospitalizado em estado grave no HC. Nego Dan é filho do mecânico Ditão da Paetto.