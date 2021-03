Em 2020, o Brasil apresentou o dobro de mulheres para cada homem em site de traição

As redes sociais feitas para trair Serviços estrangeiros que oferecem recursos propícios a quem busca uma relação extraconjugal aportam no Brasil. E atraem até solteiros / Leia mais em: https://veja.abril.com.br/tecnologia/as-redes-sociais-feitas-para-tra

A quarentena de 2020 pode ter restringido a maior parte do mundo às suas casas, mas a infidelidade continuou acontecendo em grandes proporções. A Ashley Madison, maior site de relacionamentos extraconjugais do mundo, descobriu recentemente que pessoas casadas que passam por altos níveis de estresse preferem buscar o apoio de alguém que não seja seu cônjuge. Agora, a empresa divulgou seu relatório anual de membros para o ano civil de 2020, confirmando o interesse contínuo e o desejo por relacionamentos extraconjugais, apesar dos eventos sem precedentes da pandemia.

A empresa controladora de Ashley Madison, ruby Life Inc., produz um relatório anual de estatísticas de clientes para fornecer uma visão clara sobre a crescente comunidade global do site. O relatório encontrou mais de 5,5 milhões de novos registros de homens e mulheres, representando uma média de mais de 15.200 novos membros ingressando diariamente. Ashley Madison alcançou a marca de 70 milhões de membros perto do final do ano, e o número de membros continua crescendo.

“Esses números não são apenas indicativos de quão onipresente é a traição, mas também do pouco efeito que a pandemia teve na capacidade de trair”, disse Paul Keable, diretor de estratégia da Ashley Madison. “Embora os bloqueios impedissem muitas pessoas casadas de verem seus affairs pessoalmente, eles não eram páreo para a comunicação virtual e a capacidade de terem casos ativos por mensagens de texto, chamadas telefônicas ou chats de vídeo”.

Acompanhando as conclusões do relatório, está o estudo Amor Além do Isolamento da Ashley Madison, uma pesquisa detalhada sobre as especificidades dos casos durante a pandemia do COVID-19 e o que o futuro reserva para o casamento, a vida doméstica e a monogamia como um todo. Lançado em setembro de 2020, o relatório descobriu que 95% dos membros ainda estão interessados em encontrar e manter relacionamentos externos durante a pandemia, e 84% identificam sua infidelidade como uma forma confiável de autocuidado.