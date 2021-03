Se você é profissional de TI essa é a sua oportunidade

As vagas são para a região Sudeste do Brasil, Belo Horizonte e São Paulo

A NAVA Technology for Business, empresa de tecnologia especialista na oferta de plataformas e serviços para ambientes de missão crítica, está com 200 vagas abertas. Elas estão divididas nas áreas de Desenvolvimento, Infraestrutura (englobando segurança, suporte, monitoramento) e outras de perfis pontuais, sendo 100% home office, para região sudeste (São Paulo e Belo Horizonte).

Entre elas, se destacam as seguintes posições plenos e seniores:

Desenvolvedor .NET; desenvolvedor JAVA; desenvolvedor iOS; desenvolvedor Android; desenvolvedores Front End; especialistas / arquitetos Front End; desenvolvedores FullStack .NET com Angular; analista de Suporte a sistemas; analista SIGOM; gerente Comercial / hunter (com experiência com clientes do segmento financeiro); head Cyber Security; entre outros.

As informações e requerimentos para as vagas podem ser acessados em: https://jobs.kenoby.com/nava.

A NAVA é uma empresa de tecnologia e cultura lean voltada a negócios, formada por profissionais apaixonados por desafios e comprometidos com resultados. Desde a sua fundação, em 1996, conecta talentos, habilidades e oportunidades para entregar soluções tecnológicas alinhadas aos propósitos de negócios de grandes empresas dos setores Financeiro, Telecomunicações, Seguros e Serviços. Está sempre em busca de pessoas para fortalecer seu time e simplificar o mundo dos negócios.

Já a Vertem, holding focada no desenvolvimento de negócios, também está com posições abertas. A companhia é a primeira focada no desenvolvimento de ecossistemas para ajudar empresas a expandir seus resultados por meio da transformação digital. Em um processo coordenado entre as áreas de Loyalty, Data e Tech, a Vertem destrava novas possibilidades de soluções corporativas e interdependentes, para impulsionar ecossistemas de negócios de forma integrada e funcional.

As vagas são para posições de coordenador de Marketing; analista programador; desenvolvedor Front End e Scrum Master; e as atribuições; informações e requerimentos para os candidatos podem ser acessados em: https://queroservertem.gupy.io/.

Abaixo, seguem os links de cada oportunidade:

Coordenador de Marketing: https://queroservertem.gupy.io/jobs/630988

Analista programador: https://queroservertem.gupy.io/jobs/606846

Desenvolvedor Front End: https://queroservertem.gupy.io/jobs/671365

Scrum Master: https://queroservertem.gupy.io/jobs/703583

A Vertem é uma empresa jovem, dinâmica e ágil. Tem entrega com foco na qualidade e na superação das expectativas do cliente. Como princípios, valoriza a inquietude e a sede por inovação, com colaboradores que se adaptam ao que é necessário para atingir resultados excepcionais. A companhia acredita na força da diversidade para atingir seus objetivos. Dessa forma, considera e valoriza em todas as posições a pluralidade de raça, cor, religião, gênero e identidade de gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, descendência ou idade.

Atendimento à imprensa NAVA:

[email protected]

Diego Casarotti - (11) 98917-0589

Atendimento à imprensa Vertem:

[email protected]

Maria Eduarda Amorim - (11) 95032-3566