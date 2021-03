Por Nicolas Mardem

A Secretaria está recebendo a documentação para consulta prévia de alvará de construção através do e-mail: [email protected] Além disso, o contribuinte pode entrar em contato pelo telefone (64) 3632-8822, no chat online dentro do site jatai.go.gov.br ou através do link https://prefeitura-jatai.tomticket.com/chat/?id=EP43928&ac=2811392P18062020081720