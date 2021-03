Fiscalização de decreto em Trindade encontra resistência de comerciantes

Por Fernanda Santos

Equipes de fiscalização percorreram as ruas de Trindade nesta terça-feira, 9, e encontraram diversos comércios abertos e até aglomerações.

O decreto que restringe atividades no município foi publicado no domingo, 7, e mesmo com divulgação para que as normas sejam cumpridas, os fiscais tem encontrado bastante resistência.

Na Região Central foi feita interdição de um bar com carteado e 156 fiscalizações com orientações a comerciantes. Na Leste, duas distribuidoras e um carteado fechados.

A infração pode levar à interdição do comércio, indústria ou serviço, com multa até R$65,8 mil.

Caso o local seja interditado, o proprietário poderá solicitar desinterdição somente 48 horas depois.

Entre os dias 01 e 09 de março, 1.742 estabelecimentos foram fiscalizados e orientados em Trindades. Durante esses dias, 19 comércios foram interditados e as multas chegaram a um toral de R$10.491,23.

Na primeira interdição, a multa é de R$552,17. Em caso de reincidência, o valor pode alcançar R$65.800,00.

Fonte: Jornal Opção