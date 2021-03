Roda de conversa online com o tema “O Futuro da Água:

Por Nicolas Mardem

O Núcleo de Educação Ambiental – Regional Jataí, da SANEAGO, em parceria com a REGEA – Rede Goiana de Educação Ambiental e a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Jataí, convidam a toda a população para participar da roda de conversa com o tema “O Futuro da Água: Desafios para um Consumo Sustentável”.

O evento acontecerá no dia 22/03, das 14h às 15h30, e conta com convidados como a Promotora da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jataí, Keila Martins Ferreira, o Diretor de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Jataí, Thiago Oliveira, a Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba, Hornella Duarte, o Diretor Financeiro da Associação Amigos do Rio Claro (AMA-RIO), Ênio Rodovalho. E ainda, com os mediadores Rafael Paiva, Biólogo da Saneago Regional Jataí, e Ulysses Gusmão, Biólogo da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura de Jataí.

O evento acontecerá pela plataforma Youtube, 100% online, gratuito e com certificado.

Para realizar a inscrição e assistir o evento acesse: https://linktr.ee/regea.