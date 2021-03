Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Genilson pede asfalto para ruas do setor Agroindustrial

O vereador Genilson Santos solicitou a pavimentação asfáltica da Avenida Primária e das ruas 01, 02, 03, 04 e 05, no setor Agroindustrial. “Recentemente fomos procurados por empresários do setor Agroindustrial, que nos relataram a necessidade da pavimentação asfáltica dessas vias, a fim de dinamizar o processo de escoamento de seus produtos”, revelou o parlamentar. “Esse benefício irá proporcionar melhora na infraestrutura necessária para o acesso ao local, estimulando a instalação de novas empresas”.

Mantelli propõe homenagem aos agricultores

O vereador Vicente Mantelli propôs a realização de uma sessão solene em homenagem ao Dia do Agricultor, anualmente comemorado em 28 de julho. Cada vereador escolherá até cinco representantes do agronegócio para serem homenageados pelo parlamento. “Estabelecida em 1960, a data homenageia homens e mulheres que do campo trazem o alimento e o desenvolvimento para a cidade”, justificou. “Em Jataí, sabemos a importância do agronegócio para a nossa economia, bem como conhecemos os esforços de grandes homens e mulheres que participaram da revolução gerada pelo agro em nosso município”.

Marcos Patrick solicita recapeamento de vias no Primavera

O vereador Marcos Patrick requereu ao executivo o recapeamento das vias localizadas nos setores Primavera I e II. “Esse serviço é necessário, pois grande parte das vias naqueles bairros perdeu suas malhas viárias, permanecendo no cascalho base, o que prejudica tanto a trafegabilidade quanto o desenvolvimento dos setores, que se encontram em área de grande relevância para nosso município”, informou ele.

Marina sugere mão única e estacionamento em ângulo em rua da Vila Olavo

A vereadora Marina Silveira sugeriu à SMT a implantação de mão única e estacionamento em ângulo ao longo de toda a Rua Maracá, na Vila Olavo. “Trata-se de uma reivindicação de condutores de veículos, comerciantes e moradores daquela via. O comércio da Rua Maracá seria amplamente beneficiado se fossem implantados mão única e estacionamento em ângulo em toda a sua extensão, pois o trânsito passaria a fluir de forma ordenada e haveria mais espaço para que os veículos fossem estacionados racionalmente, colaborando assim também com o trânsito de pedestres no local. Já existe protocolizado por comerciantes e moradores da região um abaixo-assinado na Superintendência Municipal de Trânsito. O atendimento a esta demanda ajudaria, portanto, no incremento da economia da região”, declarou a parlamentar.