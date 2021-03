Assessor de Leonardo morre após ser atingido por tiro em fazenda do cantor em Jussara

Conhecido em Nilton Rodrigues, em foto com Passim Assessor do cantor Leonardo morre em fazenda do artista em Jussara, Goiás — Foto: Reprodução/Instagram

Nilton Rodrigues, conhecido como Passim, trabalhava no meio artístico há 30 anos e era amigo da família.

Por Rafael Oliveira, G1 GO

Um assessor do cantor Leonardo morreu atingido por um disparo de arma de fogo nesta quinta-feira (4) na fazenda Talismã, de propriedade do artista, localizada em Jussara, no oeste do estado. Conhecido como Passim, Nilton Rodrigues, trabalhava no meio artístico há 30 anos.

A assessoria de imprensa do cantor informou que a morte foi acidental. Segundo a Polícia-Técnico Científica (PTC), a vítima, de 60 anos, foi atingida por disparo de arma de fogo e a Polícia Civil vai apurar o caso.

A assessoria da PTC informou ainda que equipes de Perícia Criminal e de Medicina Legal fizeram a perícia no local e no corpo com o objetivo de fornecer suporte técnico-científico às investigações da polícia.

O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, postou vídeo com Passim em sua rede social na noite desta quinta-feira e disse que "não dá para acreditar" na perda do amigo (veja aqui).

No vídeo, Zé Felipe e Passim brincam juntos e o artista pede para que o amigo não morra nunca.

A noiva de Zé Felipe, Virginia Fonseca, postou uma imagem de luto na rede social e lamentou a morte de Passim.

"Infelizmente, perdemos uma pessoa muito especial para nós. Que Deus conforte a família. Vamos sentir sua falta Passim", escreveu.

Amigos de Passim também postaram mensagens de luto nas redes sociais e fizeram homenagens.

Fonte: G1 Goiás