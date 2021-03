Prefeitura de Jataí continua fiscalizações

Por Nicolas Mardem

A Prefeitura de Jataí continua intensificando as fiscalizações em cumprimento aos Decretos Municipais nº. 0057 e nº. 0058, para prevenção ao Novo Coronavírus no comércio e nas ruas do município.

Essa ação reúne diversos órgãos de segurança e fiscalização, como Secretaria de Saúde, a Vigilância em Saúde, através da Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, Guarda Civil Municipal, Superintendência Municipal de Trânsito, Corpo de Bombeiros e conta ainda com a participação da Policia Militar (15° BPM e CPE).