Pandemia freia avanço do empreendedorismo feminino

O país perdeu 1,3 milhão de empreendedoras, o que significa um retorno a patamares abaixo do registrado em 2017.

Ao escancarar e agravar a desigualdade de gênero, a pandemia interrompeu um ciclo de crescimento de quatro anos contínuos da participação das mulheres no empreendedorismo brasileiro, aponta um estudo do Sebrae.

No terceiro trimestre de 2020, a participação feminina recuou quase um ponto percentual na comparação com 2019. A proporção passou a ser de 33,6% das cerca de 25,6 milhões de pessoas que tem negócio próprio no Brasil. Em números absolutos, o país perdeu 1,3 milhão de empreendedoras, o que significa um retorno a patamares abaixo do registrado em 2017.

* Cláudia Gasparini é editora do Linkedin Notícias