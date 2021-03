Familiares fazem corrente de oração

Comentário de Ricardo Amorin

Imagens de pessoas reunidas rezando em torno de hospitais na região Oeste de Santa Catarina têm se multiplicado em redes sociais nos últimos dias. De joelhos e com as mãos estendidas ou encostadas na estrutura da unidade de saúde, familiares pedem pela recuperação de parentes internados com o coronavírus.

Segundo último boletim divulgado na quarta-feira (3) pelo governo do estado, 838 pessoas estão internadas com a doença em hospitais de Santa Catarina. São 688.600 casos confirmados de Covid-19 e 7.618 mortes desde março de 2020.

A atualização do último boletim divulgado mostrou que Santa Catarina tem taxa de ocupação geral de leitos de 96%. A situação mais dramática ocorre no Oeste, que tem 98,84% dos leitos ocupados. A região Sul aparece com a menor taxa, 92,96%.

Com mais de 220 pacientes esperando por uma vaga na UTI e com recorde de ocupação de leitos, nesta quarta-feira (3) o estado começou a transferência de pacientes com Covid-19 para UTIs do Espírito Santo.

